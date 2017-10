Bruxelles: rendez-vous, samedi soir, pour la Nuit Blanche

Ce début du mois d’octobre signe bel et bien la fin de la saison estivale et l’entrée dans l’automne. Pourtant, les occasions de faire la fête n’en sont pas moins toujours là, pour égayer les citoyens de la capitale. Ce week-end encore, un panel d’activités est prévu pour les petits comme pour les grands !

1 La Nuit Blanche arrive au parc Royal et au quartier des Libertés

C’est un événement annuel que tout Bruxellois connaît bien. Pour cette édition, le programme s’annonce chargé. Au menu : activités interactives, performances, projections et DJs. La Nuit Blanche aura lieu la nuit du samedi 7 octobre au dimanche 8, de 19h à 3h, sur deux sites : le parc Royal et le quartier des Libertés (autour de la rue Royale et de la place de la Liberté).

2 L’atelier 210 prend l’accent carolo avec Next Stop Charleroi

Le centre culturel etterbeekois du 210 de la chaussée Saint-Pierre a lancé un nouveau concept : le Next Stop. Pour cette 1 re édition, c’est Charleroi qui est le centre d’attention, en étant le thème de concerts, de pièces de théâtre et d’animations diverses du 5 au 19 octobre inclus.

3 Tels Quels Festival : lutter contre l’homophobie de façon ludique

Questionner la société sur les thématiques d’identité de genres c’est ce que propose le festival « Tels Quels », du 5 au 19 octobre, au 46, rue Haute. Expositions, films et arts de la scène sont au programme pendant ces deux semaines de sensibilisation festive à la tolérance.

4 Le festival de la bière arrive à Woluwe-Saint-Pierre ce dimanche

Le breuvage typiquement belge sera mis à l’honneur, place des Maïeurs à Woluwe-Saint-Pierre, ce dimanche 8 octobre, de 11h à 20h. Chacun pourra goûter plus de 40 bières telles que la Mobius, la Chérie ou la Friterie de Corte. Du Jazz et des animations accompagneront le tout.