Bruxelles: soirée latine et épicée au «Havana Club»

Quel meilleur moment pour décompresser et s’amuser entre amis que les soirées de vendredi, samedi ou même dimanche pour les téméraires ? Oui ! Ce week-end encore, les bars, les clubs et les discothèques sont prêts à recevoir les fêtards de tous horizons pour profiter de l’ambiance typique de la nuit, où qu’on soit dans la capitale.

1 Soirée internationale « Hot and Spicy », ce samedi soir au Havana Club

Le Havana Club de Bruxelles (4, rue de l’Épée) ne lésine jamais sur les gros moyens pour distiller bonne humeur et ambiance de fête aux Bruxellois. Ce samedi, dès 23h, la musique latino, disco, et les tubes des 80’s et des 90’s donneront l’envie de danser et de s’amuser entre amis, tout au long de la nuit.

2 Le Café Floréo organise une « Nuit Blanche » à sa manière

La Nuit Blanche peut se célébrer de différentes façons, et le Café Floréo en a trouvé une. Pour permettre aux Bruxellois de faire la fête, il a invité DJ Rakim pour un show qui en surprendra plus d’un. Ce DJ originaire du Sénégal s’attache à mixer la musique américaine et africaine. Le public pourra également découvrir son savoir-faire en termes de Vee-Jaying. Soirée dès 23h au 19, rue des Riches-Claires. Entrée gratuite.

3 Le Casino Viage prolonge l’été avec une soirée orientale et Salsa

Le casino du boulevard Anspach, à deux pas de la place Debrouckère, vous propose de prolonger un peu vos vacances d’été dans ce qu’elles ont eu de meilleur, avec la Salsa Night. Cette soirée branchée ambiance orientale sera animée par le groupe Tory et ses danseuses jusqu’à 1h du matin.

4 La Single Night Ladies Edition revient sur le skyroom du Vignoble

Cette « party » vous promet une ambiance de fête autour d’un verre où vous pourrez nouer des liens festifs sur ce fameux toit de la capitale.