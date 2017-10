Mazzu, Vanhaezebrouck, Vanderhaeghe... Qui pour remplacer Weiler à Anderlecht? (sondage)

Anderlecht a annoncé ce lundi se séparer de son entraîneur René Weiler. «Ce lundi, le RSC Anderlecht et le coach René Weiler ont décidé de se séparer», a indiqué le club bruxellois sur son site internet.

L’entraîneur suisse, 44 ans, était arrivé la saison passée sur le banc des Mauve et Blanc. Il avait ramené le titre à Anderlecht et mené le club en quart de finale de l’Europa League.

Le staff technique actuel, composé de Nicolas Frutos, David Sesa et Thomas Binggeli, reprennent - par intérim - la gestion sportive de l’équipe, a précisé le champion de Belgique.

Quel successeur ?

Mais plusieurs noms circulent déjà pour assurer la succession en bonne et due forme du coach suisse à la tête des bruxellois. C’est notamment le cas de Hein Vanhaezebrouck et de Felice Mazzu qui officient respectivement à la tête de La Gantoise et de Charleroi.