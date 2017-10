Michaël O'Leary, le big boss de Ryanair, présente ses excuses à son personnel et promet de meilleurs salaires

Dans ce courrier de trois pages, le patron irlandais sort sa plume et présente ses excuses les plus plates à tout son personnel pour le désastre engendré au sein de la compagnie low-cost depuis des semaines. Plus rien ne tourne effectivement rond chez Ryanair suite à la pénurie de pilote. Les 20.000 vols supprimés ont mis la pagaille dans les plans de voyages de près de 800.000 personnes en Europe.

Voici quelques extraits de ce courrier que nos confrères de La Libre ont obtenu en exclusivité.

«Je vous écris pour m’excuser personnellement auprès de chacun d’entre vous pour les perturbations que vous avez vécues dans vos calendriers de jours de congé ces dernières semaines, explique M. O’Leary dans sa lettre. Ceci est dû à une erreur de management».

La compagnie avait été très dure avec ses pilotes lors de sa dernière assemblée générale en septembre dernier, expliquant, notamment, qu’ils étaient imbus de leur personne et que le job de pilotes était confortable et peu fatigant écrit encore La Libre: «Ces critiques ne vous étaient pas adressées, mais aux pilotes et aux syndicats des compagnies concurrentes qui prennent plaisir à dénigrer Ryanair et son succès, écrit Michael O’Leary. Je vous respecte depuis trente ans et vous le méritez (…) Je reconnais vos qualités.»

Pour remettre un peu de baume aux cœurs de ses employés Michael O’Leary a promis de changer le statut des pilotes et a proposé une dizaine d’améliorations des conditions de travail. C’est ainsi que l’homme fort de la compagnie irlandaise annonce de meilleures contreparties financières et primes: 12000 euros aux commandants de bord, plus 10000 euros pour les pilotes de certaines bases. Des conditions financières qui pourraient être augmentées s’ils s’engagent à renoncer à 10 jours de leurs congés et s’ils restent au moins un an dans la compagnie.