Ce vendredi matin, un conseil d’entreprise extraordinaire avait lieu à RTLHouse. La direction y a exposé son plan de restructuration. Et la mauvaise nouvelle est tombée: 30 membres de la rédaction vont être licenciés.

Nous avons appris ce vendredi midi que 30 personnes (journalistes, cameramen, monteurs…) de la rédaction télé et radio devront quitter l’entreprise dans les prochains mois. Au sein du personnel, c’est le choc !

Pour rappel, RTL veut changer son mode de fonctionnement. Cette évolution ne se fera pas sans dommages collatéraux : selon les premiers éléments exposés, le 14 septembre, c’est au total 105 personnes qui devraient ainsi être poussées vers la sortie. Un chiffre qui pourra changer dans cette même période, après discussion avec les représentants syndicaux. C’est le prix à payer, entend-on, pour que RTL continue de garantir aux téléspectateurs un contenu propre et local. Et ce vendredi, ce sont les plans concernant la rédaction télé et radio qui ont été exposés aux représentants des travailleurs.