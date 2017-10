Le Star Rallye Télévie se tiendra le 15 octobre pour la 10ème année consécutive

Thierry Boutsen paraînera cette dixième édition du Star Rallye Télévie auquel participera notamment des vedette comme Gérard Jugnot, Bernard Yerlès et Jérémie Renier.

Au programme : des vedettes et des belles voitures pour la bonne cause.

Pour ce 10è rendez-vous, les organisateurs ont réussi à motiver non seulement un panel impressionnant de stars mais aussi les importateurs des plus belles marques automobiles qui mettent à disposition d’impressionnants bolides. Car le concept du Stars Rallye Télévie, c’est que les Stars se voient attribuer le volant d’une superbe voiture pour effectuer le roadbook du rallye, tandis que les places des passagers sont mises aux enchères durant une semaine sur internet. Un concept qui, chaque année, rapporte un joli chèque au Télévie.

Cette année, les enchères se dérouleront sur le site Stars Rallye Télévie jusqu’au 9 octobre.

Cette année, c’est l’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen qui parraine le rallye. Il participera au volant de la toute nouvelle Honda NSX hybride. Des acteurs venus de France ont également répondu présents, dont Arthur Jugnot, Bernard Yerlès et Jérémie Renier.

Au total, ce sont plus de 230 voitures exceptionnelles qui participeront à l’événement. Le départ et l’arrivée du rallye se tiendront devant le musée Autoworld, sur l’Esplanade du Cinquantenaire. Plus d’informations ici.