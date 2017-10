Intitulé « Quelque chose de Johnny », l’album sera disponible à partir du 17 novembre, a annoncé le chanteur sur son compte Twitter.

#QqchosedeJohnny J’adore ce projet, je remercie les Artistes présents sur ce disque, j’ai hâte de vous le faire découvrir. RDV le 17/11 pic.twitter.com/PQAm8cYZ2L — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 6 octobre 2017

« J’adore ce projet, je remercie les artistes présents sur ce disque, j’ai hâte de vous le faire découvrir », a-t-il indiqué à ses fans, en mettant en ligne une courte vidéo où apparaissent une myriade de chanteurs français, dont Gaëtan Roussel, Calogero, Patrick Bruel, Louane, Florent Pagny, Nolwenn Leroy ainsi que le chanteur canadien Garou.

Dans ce bref extrait mis en ligne, on peut voir Benjamin Biolay interpréter « Retiens la nuit », Garou « Ma gueule » tandis que Slimane, révélé par l’émission « The Voice », chante, lui, « Oh Marie ».

Cet album de reprises sera disponible juste avant des mois chargés pour Johnny Hallyday, qui prépare un nouvel album studio et une tournée « rock et blues » en 2018.

Le chanteur de 74 ans avait annoncé au printemps qu’il se soignait pour un cancer dépisté plusieurs mois plus tôt. Son traitement ne l’a pas empêché de remonter sur scène comme prévu pour la tournée des « Vieilles Canailles », aux côtés de Jacques Dutronc et d’Eddy Mitchell.

Cette tournée s’était achevée début juillet, après 17 représentations en France, Suisse et Belgique.