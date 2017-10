À un an des élections communales, nous avons plus que jamais voulu vous donner la parole dans un grand baromètre de vos communes. Chaque jour, nous allons plonger à vos côtés dans ce qui vous préoccupe vraiment. Ce qui vous plaît. Et ce qui vous agace. Mais aussi dans votre état d’esprit par rapport à ceux qui vous dirigent.

Dans un an pile poil, vous vous rendrez aux urnes. Il s’agira d’élire celles et ceux qui dirigeront votre ville ou votre commune pour les six années à venir. Quel bilan tirez-vous de ceux qui sont actuellement en place ? Comptez-vous changer votre vote ? Quelles sont vos personnalités locales préférées ? Mais surtout : êtes-vous fier de votre entité ? Qu’est-ce qui vous y plaît le plus ? Qu’est-ce qui vous exaspère au plus haut point ? Et qu’attendez-vous de celles et ceux qui ambitionnent de vous diriger demain ?

Plus que jamais à vos côtés, nous avons voulu le savoir au travers d’un grand baromètre inédit Sudpresse/RTLInfo/iVOX. Ces enseignements souvent étonnants et détonants dans les résultats, annonciateurs parfois de changements majeurs, nous les développerons dans nos journaux et sur nos différents supports numériques dès ce samedi, et pendant plusieurs semaines.

Avec un premier constat qu’on vous confie déjà en primeur : les trois choses qui minent le plus votre quotidien sont, dans l’ordre, l’entretien des routes et des trottoirs, l’infrastructure inadaptée aux handicapés et la vitesse des véhicules.

À l’inverse, c’est l’offre d’écoles qui arrivent en tête du top 3 de ce qui vous satisfait en priorité. La serviabilité des services communaux arrive juste après. La troisième marche du podium est occupée par un trio : l’offre de magasins, la tranquillité et les infrastructures sportives.

Tous nos articles sur les élections communales ICI

Rendez-vous dans nos différentes éditions de ce samedi pour entrer dans le détail de tous ces aspects concrets de votre quotidien. Mais aussi pour découvrir le grand sondage de notre première ville-étape : Liège. Avec déjà de belles surprises à la clé, pour la cité ardente d’où est parti le scandale Publifin…

Baromètre Sudpresse/RTLInfo/iVOX réalisé par Internet du 29 septembre au 4 octobre auprès de 12.341 sondés de Wallonie et de Bruxelles représentatifs de la population. Marge d’erreur maximale : 0,88 %.