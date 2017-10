Roberto Martinez, avant Bosnie-Belgique: «Devant, nous avons trois options, Dries Mertens, Michy Batshuayi et Divock Origi»

Deuxièmes du groupe, les Bosniens doivent absolument s’imposer pour espérer atteindre les barrages. Déjà qualifiée, la Belgique vise, elle, un six sur six en Bosnie-Herzégovine et contre Chypre afin de figurer parmi les têtes de série au tirage au sort du 1er décembre à Moscou.

« Nous devons commencer la rencontre avec le bon état d’esprit », a déclaré le sélectionneur Roberto Martinez en conférence de presse.« Ce sera à nous de trouver une réponse à leur intensité. La Bosnie-Herzégovine est très compétitive, nous ferons tout notre possible pour atteindre leur niveau dans ce domaine. Une fois sur le terrain, avec l’ambiance qu’il y a toujours ici, je pense que nous serons prêts à effectuer une bonne performance. »

En raison des blessures de Vincent Kompany et de Romelu Lukaku ainsi que de la suspension d’Axel Witsel, il reste trois interrogations concernant le onze de base. « Devant, nous avons trois options : Dries Mertens, Michy Batshuayi et Divock Origi », a indiqué Martinez. « Des attaquants avec des qualités spécifiques qui ont leur propre interprétation de la position de numéro 9. Je dois encore une fois vérifier cela aujourd’hui à l’entraînement. Les circonstances sont également différentes ici. » Batshuayi semble être le favori pour une place d’attaquant de pointe et Fellaini est bien placé pour un rôle dans l’entrejeu.

Derrière, Thomas Vermaelen est en pole position pour remplacer Kompany.« Ce n’est pas un risque d’aligner Vermaelen au coup d’envoi, je l’ai vu à l’entraînement. C’est pour lui une excellente occasion d’engranger du temps de jeu. Avec Dedryck Boyata – très fort contre Anderlecht – Laurent Ciman, Leander Dendoncker et Christian Kabasele, il y a plusieurs possibilités de changement. Notre défense doit être très synchronisée, mais nous n’avons pas autant de temps de travailler qu’en club », a conclu Martinez.