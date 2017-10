Scandaleux: onze chiens affamés récupérés par la S.P.A. à Jumet, «trois d'entre eux ne savaient même plus marcher, un autre est resté sur place…»

La S.P.A de Charleroi a, une fois de plus, été le témoin d’un acte crapuleux de maltraitance animale ce vendredi.

Ne parlons pas de routine, mais de mauvais agissements beaucoup trop fréquents.

Cet après-midi du 6 octobre, la S.P.A a été appelée afin de prendre en charge 11 chiens chez des particuliers de Jumet. « Il y en avait douze dans la maison, mais nous n’avons pu en embarquer que onze », précise Franck Goffaux, directeur de la S.P.A. de Charleroi.

Sur place, c’est un horrible spectacle qui s’offre à eux : les chiens n’ont plus que la peau sur les os, ils souffrent de malnutrition. « Il s’agit d’un abandon volontaire et non pas d’une saisie, probablement pour éviter des frais. Heureusement d’ailleurs : la saisie aurait pris plus de temps et certains chiens n’auraient probablement pas survécu. C’est une chance d’avoir pu les embarquer directement. »

