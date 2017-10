Météo: du vent, des nuages, et des périodes de pluie

Des rafales de vent atteindront autour de 50 ou 60 km/h, samedi. Il fera probablement sec jusqu’à la mi-journée dans le sud-est du pays. En soirée et durant la nuit, le ciel restera très nuageux, avec de la pluie ou des averses. Les minima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 14 degrés à la mer.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante et des averses sont attendues, avant un retour des éclaircies et d’un temps plus sec dans l’après-midi. Le vent, de secteur nord-ouest, sera modéré puis faiblira en journée. Le thermomètre affichera entre 11 et 13 degrés en Ardenne et 14 à 16 degrés en plaine.

La journée de lundi débutera sous une nébulosité variable à abondante, accompagnée d’un risque d’ondées. Les maxima avoisineront 15 à 16 degrés dans le centre.

Mardi, le pays sera traversé d’ouest en est par une perturbation.