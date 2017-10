Carlo Di Antonio propose une solution pour pallier la fermeture du viaduc Hermann-Debroux: augmenter les parkings aux abords des gares wallonnes

Belga

Le renforcement des parkings aux abords des gares wallonnes avec une fréquence de trains augmentée est la piste étudiée en priorité pour pallier la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux à Auderghem, a indiqué samedi Carlo Di Antonio, ministre wallon de la Mobilité et des Transports, qui travaille en collaboration avec les ministres bruxellois Pascal Smet et fédéral François Bellot. La seconde piste, en cours d’élaboration, est l’identification de parkings pour des départs de navettes TEC, voire privées, et de covoiturages.