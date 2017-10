Rédaction en ligne

À l’issue d’une étude de faisabilité juridique, technique et financière d’un an, le dispositif de « Maison à un euro avec travaux » a été approuvé par l’ensemble du conseil municipal de Roubaix, à l’exception des trois élus anciennement au FN. Deux ans et demi après un emballement médiatique inattendu aux prémices de la réflexion, cette première nationale, inspirée par Liverpool, va bien se faire.