Vers 12h40, un engin de type «Robinson R44», appartenant à un propriétaire privé, effectuait un vol privé avec à son bord un pilote expérimenté, âgé d’une quarantaine d’années, ainsi que trois passagères, âgées entre 20 et 30 ans. Au moment de l’allumage et alors que les pales tournaient déjà, l’hélico s’est crashé et a blessé légèrement les trois femmes, tandis que le pilote s’en est tiré avec quelques égratignures.

Photo: V.L.

«Il ne voulait même pas se rendre aux urgences», a commenté le gestionnaire des lieux. Les pompiers et les services de secours sont rapidement intervenus sur place et un périmètre de sécurité a été dressé.

«Les pompiers sont restés un peu plus longtemps, car le réservoir fuitait et ils se sont assurés que la fuite ne s’étende pas», a précisé Benjamin de Brocqueville.

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, s’est également déplacé en début d’après-midi.

Actuellement, deux enquêtes ont été ouvertes, l’une judiciaire auprès du parquet, l’autre auprès de la DGTA qui permettra de déterminer dans les jours qui viennent, les causes exactes de l’incident. L’hélicoptère sera quant à lui transféré vers le site d’Evere pour être inspecté par la DGTA.

«Les avions et encore plus les hélicoptères font l’objet de révisions strictes et régulières», a souligné le propriétaire de l’aérodrome en rappelant que l’hélicoptère appartient à un privé. Quant à l’aérodrome, il est resté fermé dimanche, mais le gestionnaire et le propriétaire des lieux ont bon espoir de rouvrir dès lundi.