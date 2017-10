Le groupe Société civile catalane (Societat Civil Catalana), déjà à l’initiative d’autres événements, invite les participants à marcher de la Placa Urquinaona à la gare de Franca, munis des drapeaux espagnol, catalan et de l’Union européenne. «Laissons-entendre notre voix, celle de la majorité silencieuse», a écrit la SCC sur Twitter.

Sous le thème «Ça suffit! Retrouvons la sagesse», le rassemblement de dimanche, 350.000 personnes selon la police, est soutenu par plusieurs partis politiques anti-indépendance et plusieurs personnalités, comme l’écrivain Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, de nationalité péruvienne et espagnole, qui a qualifié l’indépendantisme catalan de «maladie».

Samedi, à l’appel de l’initiative citoyenne «Parlem ? Hablemos ? « ("On se parle? «, en catalan et en espagnol), des dizaines de milliers de personnes, vêtues de blanc, s’étaient rassemblées dans plusieurs villes pour réclamer un «dialogue» entre les Catalans et le reste du pays afin de sortir de la pire crise politique qu’ait connue le pays depuis le retour à la démocratie, en 1977, après la dictature franquiste.

Un dialogue que Mariano Rajoy n’envisage pas tant que les dirigeants séparatistes de cette puissante région autonome n’auront pas fait machine arrière dans leur volonté de déclarer l’indépendance.