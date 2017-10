Etterbeek: des quartiers entiers changent de visage

E.F.

La série un an avant les communales s’arrête aujourd’hui à Etterbeek. Lors des élections en 2012, la majorité a été reconduite. L’alliance entre la liste du Bourgmestre, du PS et d’Ecolo-Groen a renvoyé sur les bancs de l’opposition le cdH et DéFI. Le collège est mené par Vincent de Wolf (MR), qui occupe ce poste depuis maintenant 25 ans. Il met en avant sa bonne connaissance du terrain et lance de nouveaux projets assez pharamineux. Pour l’opposition, il serait temps de passer la main.