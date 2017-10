La fermeture du viaduc Herrmann-Debroux fait bouger la Belgique immobile

Après le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort qui a réuni samedi ses ministres de la Mobilité Pascal Smet et de l’Économie Didier Gosuin, c’est son homologue wallon Willy Borsus qui a convoqué dimanche un ’kern’ à l’Elysette auquel était convié le ministre de la Mobilité Carlo Di Antonio. Ces réunions ont permis de confirmer un vaste plan concocté conjointement par la SNCB, le TEC, De Lijn, la Stib et les cabinets régionaux et fédéraux compétents, en vue de canaliser en amont l’afflux des 20.000 navetteurs quotidiens empruntant habituellement le viaduc, et gérer au mieux leur pénétration dans les principaux axes de la capitale.

Au total, 4.200 places de parking supplémentaires sont offertes en Wallonie, accompagnant un renforcement des lignes du TEC (notamment à Louvain-la-Neuve et Wavre-Walibi) et de la SNCB qui propose cinq trains supplémentaires (aller-retour matin et soir Louvain-la-Neuve et Ottignies et un train retour vers Namur). De son côté, De Lijn propose des bus supplémentaires au départ d’Hoeilaert et Overijse, à raison de six bus par heure.

Cette offre conjointe est proposée à destination de la station de métro Herrmann-Debroux au départ de laquelle la Stib a prévu une desserte directe jusqu’au centre de la ville.

A Bruxelles, la circulation entre la sortie de l’autoroute E411 et le viaduc Herrmann-Debroux sera ramenée sur une seule bande, a annoncé la commune d’Auderghem, de manière à laisser une bande protégée pour les bus et taxis. La circulation sur la chaussée de Wavre, qui absorbera le flux des navetteurs en raison de la fermeture du viaduc sera réaménagée. Le marquage et les feux seront adaptés.

Le fédéral et les Régions ont lancé des appels à l’utilisation prioritaire des transports en commun, et le cas échéant à l’usage du covoiturage.

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot avait lancé dimanche matin un appel à la CGSP à exonérer la ligne de chemin de fer Namur-Bruxelles de l’action de grève organisée mardi par le syndicat socialiste dans les services publics. Le syndicat, qui conteste le futur dispositif de service minimum garanti en cas de grève à la SNCB, a renvoyé le ministre à ses responsabilités.

A Bruxelles, d’aucuns plaident depuis plusieurs années pour la destruction du viaduc Herrmann-Debroux qui date de 1973, parmi lesquels le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet et le bourgmestre en titre d’Auderghem Didier Gosuin, mais ceux-ci ont estimé que le moment n’était pas venu d’effectuer ce choix, en l’absence de mesures structurelles d’accompagnement.

Le viaduc fait l’objet d’une analyse approfondie réalisée par l’université de Liège, dont il ressortira mercredi s’il peut rouvrir jeudi matin.

Dans un état critique faute de rénovation, la situation des tunnels bruxellois a fait l’objet d’une commission d’enquête parlementaire au parlement bruxellois en 2016. Le chef de groupe MR Vincent De Wolf s’est étonné dimanche sur RTL-TVI que le ministre Pascal Smet puisse se réjouir de l’évolution positive des ouvrages d’art et des tunnels à Bruxelles.

L’ensemble des entités et acteurs de la mobilité a réussi à s’accorder en quelques heures sur une politique de prise en charge des problèmes de mobilité engendrés par la fermeture du viaduc d’Herrmann-Debroux, l’incurie des différents niveaux de pouvoirs à s’accorder sur une véritable politique de mobilité en Belgique, et singulièrement dans et autour de Bruxelles, étant dénoncée depuis des décennies.