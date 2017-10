Fermeture du viaduc Herrmann-Debroux: voici comment rejoindre Bruxelles ce lundi matin (carte interactive)

La commune d’Auderghem a annoncé dimanche en fin d’après-midi toute une série de mesures destinées à atténuer l’impact de la fermeture pour quelques jours du viaduc Herrmann-Debroux. Des bandes prioritaires pour les bus, des changements dans le phasage des feux de signalisation, la réouverture de l’E411 entre Delta et Demey... figurent parmi ces adaptations. «L’ensemble des aménagements sera finalisé dans la nuit de dimanche à lundi. La situation sera évaluée en continu et adaptée en fonction de l’observation sur le terrain», commentait-on.

Une des priorités de la commune consiste à favoriser au maximum la circulation sortante. Pour ce faire et bien que les autorités communales déconseillent vivement de quitter Bruxelles par Delta, «la circulation sur l’E411 sera rétablie entre Delta et Demey. A Demey, le trafic quittera l’autoroute et sera ramené sur une bande pour emprunter la voie latérale».

«Même si le phasage des feux de signalisation au carrefour Demey/Souverain sera adapté au profit de l’évacuation vers la sortie de ville, la zone Delta-Demey constituera très probablement un gros point noir», a ajouté Christophe Magdalijns, bourgmestre faisant fonction. Une évaluation continue de la situation dans cette zone sera menée tout au long de la journée de lundi.

Au carrefour Herrmann-Debroux-chaussée de Wavre, il ne sera plus possible, sur l’avenue Herrmann-Debroux, de tourner à gauche sous le viaduc vers la chaussée de Wavre pour éviter de bloquer le trafic et faciliter l’évacuation.

Une ouverture dans la berme centrale permettra au trafic sortant de s’engager sur l’E411 dès à hauteur de la rue Albert Meunier, soit 400 mètres en amont. Le trafic venant de la rue Albert Meunier sera quant à lui dirigé vers la bretelle actuelle à hauteur du centre sportif Adeps.

La principale mesure prise pour le trafic entrant à Bruxelles avait déjà été annoncée samedi, à savoir la réduction de l’E411 sur une seule bande de circulation, dès le carrefour Léonard, afin de maintenir la bande réservée aux bus. Celle-ci sera prolongée jusqu’au carrefour Herrmann-Debroux - chaussée de Wavre.

La commune annonce enfin des effectifs de police renforcés sur le terrain.

Pour ceux qui n’ont pas le choix – outre que le covoiturage reste vivement conseillé – voici les déviations conseillées par la police fédérale :

1/Pour les navetteurs venus du sud du pays, la police de la route conseille de prendre la E42 vers Charleroi et de rejoindre le ring de Bruxelles via Nivelles (E19).

2/Dans la région de Louvain la Neuve, bifurquer via la N25 pour la E19 à hauteur de Nivelles. Privilégier le ring ouest, mieux à même d’absorber le trafic.

3/Les habitants des Ardennes brabançonnes sont invités à passer par le nord en allant chercher l’E40.

4/La N5 est aussi signalée comme une alternative pour rejoindre Bruxelles, mais plutôt à conseiller aux automobilistes les plus proches.

Par ailleurs, la police incite à décaler tant que possible l’heure de départ en dehors des heures de pointe (entre 7h et 9h30).