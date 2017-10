Nouveau: une prison «VIP» pour 12 détenus et sans gardien!

Fdh

On connaissait les magasins sans caissière, les banques sans guichetier, les métros sans conducteur, et bien on vient d’inventer, à Leuze-en-Hainaut, une prison sans gardien ! Ou, pour être correct, un bâtiment entier sans surveillance humaine. Les portes des cellules sont grandes ouvertes, on y vit en communauté et en autonomie. Ce pavillon «VIP» se mérite: il faut gagner sa place.