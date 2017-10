Les erreurs qu'Hergé a commis dans «Le Secret de la Licorne» soulevées par un expert de la marine!

Rédaction en ligne

Cet album «La Licorne» est sans doute le Tintin le plus abouti. Mais il n’avait peut-être pas encore livré tous ses secrets. Un beau livre se propose de décrypter ceux qui restent à l’aide d’un spécialiste de la marine et en présentant quelque 300 illustrations dont des dessins et des notes de Hergé qu’ils sont rares à avoir vus!