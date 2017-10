Pour commencer la semaine, des nuages et de la pluie au programme

Rédaction en ligne

Le début de la semaine sera marqué par une nébulosité abondante avec, par endroits, quelques faibles pluies ou une petite ondée. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés en Ardenne et entre 14 et 16 degrés ailleurs, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Une amélioration est attendue à partir de jeudi.