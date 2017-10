Fermeture du viaduc Herrmann-Debroux: la réouverture n'aura probablement pas lieu jeudi!

« On va réévaluer la situation mais il est très probable que le viaduc soit fermé encore au-delà de mercredi. On effectue en tout cas des tests mécaniques et chimiques. Les premiers sont des tests de contrainte, les seconds visent à analyser si le béton n’a pas évolué d’un point de vue chimique » a expliqué la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry, à nos confrères de la DH.

En substance, il faut comprendre dans ces déclarations que la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux devrait être très probablement prolongée au-delà de jeudi, date initialement annoncée pour la réouverture.