Dramatique accident lors du galop de Mons: le jockey Anthony Deau entre la vie et la mort

L’Hippodrome de Wallonie a vécu dimanche un terrible accident lors de la réunion de galop de Mons. Le jockey Anthony Deau a été victime d’une chute. Il est actuellement entre la vie et la mort.

On est à la deuxième épreuve de la réunion de galop qui a lieu à l’hippodrome de Wallonie à Mons. À la sortie du dernier virage, le cheval d’Anthony Deau s’effondre et catapulte violemment le jockey au sol. Si deux autres jockeys chutent à leur tour, c’est bien Anthony Deau qui est le plus touché.

Comme le rapporte le site Equidia.fr, les services d’urgence ont réalisé des manœuvres de réanimation pendant 28 minutes avant de pouvoir trouver un pouls faible. Cela a permis de transporter Anthony Deau en Ambulance vers l’hôpital le plus proche. Il est actuellement entre la vie et la mort.

Pour l’heure, les causes de l’accident ne sont pas encore établies. Le cheval, Tocantins, souffrait d’une fracture. Il a été euthanasié suite au drame et les experts doivent désormais déterminer s’il s’agissait d’une simple chute ou si l’animal a été victime d’une rupture d’anévrisme causant le drame.