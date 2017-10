Éric Regnier, 24 ans, abattu par sa belle-mère après avoir tiré sur son ex-épouse

Éric Regnier , 24 ans, de Malonne (Namur) est décédé ce samedi à 17 h dans une maison de Hanzinelle (Florennes). Il a été tué par balles par sa belle-mère, Françoise Meulemans. À l’origine de ce drame, un conflit conjugal. Éric Regnier et Élodie, parents d’un bébé d’un an, venaient de se séparer.

Dans cette habitation familiale de la rue de la Gare-d’Oret, vivent Freddy, Françoise ainsi leur fille adoptive Élodie. Il y a six mois, Élodie et Éric (photo) se sont mariés. Ils avaient alors un bébé de 6 mois. Le couple s’est séparé il y a quelques semaines. Élodie est retournée vivre chez ses parents avec le bébé et a entamé une procédure de divorce.

Ce samedi matin, Élodie et quelques amis font un aller-retour à Malonne pour récupérer des affaires dans l’appartement d’Éric. Quelques heures plus tard, le jeune homme commet une effraction et pénètre, par l’arrière, dans le domicile de Hanzinelle. Tous les membres de la famille sont présents. Ils expliqueront qu’il avait une arme à la main et qu’il a tiré en direction d’Élodie. La maman, Françoise Meulemans (photo), a ensuite saisi une arme appartenant à son mari et tiré sur son beau-fils.

> La police a privé la famille de liberté, ils étaient étrangement calmes.

> Le père et la fille ont été relaxés, Françoise Meulemans, la maman (photo), est restée en garde à vue.