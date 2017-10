Dries Mertens dans les 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or

Le joueur de Naples fait partie de la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2017 tout comme Philippe Coutinho (Liverpool/Bre), Jan Oblak (Atletico Madrid/ Sln), Sergio Ramos (Real Madrid/Esp) et Luis Suarez (Barcelone/Uru). Ils rejoignent ainsi Neymar (Paris Saint-Germain/Bre), Luka Modric (Real Madrid/Cro), Paulo Dybala (Juventus/Arg), Marcelo (Real Madrid/Bre) et N’Golo Kante (Chelsea/Fra).

Le Diable Rouge a déjà inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en onze matchs cette saison avec le club napolitain. L’année dernière, il a marqué 34 goals et donné 15 assists en 46 matchs toutes compétitions confondues avec les ’Partenopei’. En 2016-2017, l’ailier reconverti en numéro 9 a également inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives avec la Belgique.

L’année dernière, Kevin De Bruyne était le seul Belge nommé dans la liste. Lauréat en 2016, Cristiano Ronaldo compte 4 trophées, un derrière Lionel Messi.

Vingt joueurs doivent encore être annoncés jusqu’à 19h30 au fur et à mesure de la journée.