Dries Mertens et Kevin De Bruyne parmi les finalistes du Ballon d'Or

Dries Mertens et Kevin De Bruyne font partie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2017. C’est ce qu’a révélé lundi le site du journal français spécialisé France Football sur le coup de 14h.

Dries Mertens, le feu follet de Naples

Le Diable rouge a déjà inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en onze matchs cette saison avec le club napolitain. L’année dernière, il a marqué 34 goals et donné 15 assists en 46 matchs toutes compétitions confondues avec les ’Partenopei’. En 2016-2017, l’ailier reconverti en numéro 9 a également inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives avec la Belgique.

Kevin De Bruyne, le maitre à jouer de Guardiola

Le Diable rouge a inscrit cette saison deux buts et délivré 4 passes décisives en neuf matchs. L’année dernière, le milieu offensif avait marqué à 7 reprises en donnant 23 assists en 49 matchs. Avec la Belgique, De Bruyne a marqué un but en 2016 pour porter son total à 13 goals et 24 passes décisives en 55 rencontres sous le maillot de l’équipe nationale. Sous Guardiola, ’KDB’ s’est érigé en véritable maître à jouer des ’Citizens’, chargé d’accélérer le jeu et de créer le déséquilibre par ses passes et son sens du jeu.

La liste provisoire des trente nommés pour le Ballon d’Or

Neymar (FC Barcelone/Bre), Luka Modric (Real Madrid/Cro), Paulo Dybala (Juventus/Arg), Marcelo (Real Madrid/Bre), N’Golo Kante (Chelsea/Fra)

Luis Suarez (FC Barcelone/Uru), Sergio Ramos (Real Madrid/Esp), Jan Oblak (Atletico Madrid/ Slo), Philippe Coutinho (Liverpool/Bre), Dries Mertens (Naples/Bel), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bel), Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pol), David De Gea (Manchester United/Esp), Harry Kane (Tottenham/Ang), Edin Dzeko (AS Roma/Bos)

L’année dernière, Kevin De Bruyne était le seul Belge nommé dans la liste. Lauréat en 2016, Cristiano Ronaldo compte 4 trophées, un derrière Lionel Messi.

Vingt joueurs doivent encore être annoncés jusqu’à 19h30 au fur et à mesure de la journée.