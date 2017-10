Comines: Une bourse en vêtements d'hiver

C. P.

COM

Cette semaine, dans l’entité de Comines, il est possible de réaliser une belle action, appelée « Vie Féminine ». En effet, une bourse aux vêtements d’hiver est organisée avec un dépôt puis une vente dans la salle « le Gîte », situé au numéro 14 de la rue de Wervicq, à Comines. Le dépôt se déroule ce mardi 10 octobre, et tout le monde est concerné, pour y déposer des vêtements d’hiver, tels des tee-shirts, des pulls, des manteaux, des cache-nez, bonnets, gants ou encore des doudounes et chaussettes.

