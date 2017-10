Brussels Airlines élargit grandement son offre d'hiver: 10 nouvelles destinations «soleil»

Pendant l’horaire d’hiver, entre le 29 octobre et la fin du mois de mars, 80 destinations seront directement reliées à l’aéroport de Bruxelles. L’horaire comprend un total de 59 destinations court- et moyen-courrier et 21 destinations long-courrier. 13.359 vols sont planifiés vers des aéroports intra-européens et 1.166 vers des destinations intercontinentales. Il s’agit de la plus grande expansion du programme hivernal de l’histoire de Brussels Airlines.

Cet élargissement de l’offre est en fait lié à la reprise des activités de Thomas Cook Airlines Belgium. Les dix nouvelles destinations sont en effet toutes des liaisons dites soleil et qui étaient assurées jusqu’à présent par la compagnie aérienne filiale du groupe Thomas Cook. Pour la première fois, Brussels Airlines se rendra ainsi au Cap-Vert, en Tunisie et en Égypte. Les villes de Bordeaux et Funchal, déjà desservies pendant l’été, le seront également durant l’hiver et ce pour la première fois.

La capitale croate Zagreb est la seule destination à disparaître en comparaison avec l’an passé.