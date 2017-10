Une girafe de Rothschild et un bison d’Europe sont nés ce dimanche à Bellewaerde. Deux naissances rares qui se sont bien passées, se réjouit lundi le parc zoologique flamand.

Dimanche vers 16h00, la girafe Simone du parc Bellewaerde a accouché de son sixième petit, un mâle. La naissance était une surprise, car la mère n’avait pas particulièrement grossi ces derniers mois. Après l’accouchement, celle-ci n’a pas manifesté d’intérêt pour sa progéniture et les soigneurs ont dû intervenir pour le premier lait.

Il ne reste que 1.671 girafes de Rothschild dans le monde entier. «L’arrivée de la petite girafe est très importante pour le programme d’élevage européen auquel Bellewaerde participe activement», commente le parc. Le public est invité à envoyer ses propositions de prénoms sur le site www.bellewaerde.be.

Le même jour, un autre animal menacé est né à Ypres: un petit bison d’Europe. «Maman Estepa a directement léché son petit et, quelques instants plus tard, il a cherché à téter sa mère et a bu son premier lait», rapporte Bellewaerde.

Les bisons d’Europe avaient totalement disparu du continent après la Première Guerre mondiale. Survivant en captivité, plusieurs spécimens ont été réintroduits dans la nature, surtout en Europe de l’Est. D’ici quelques années, le petit ruminant né à Bellewaerde participera également à un projet de réintroduction, selon le parc.

(Crédit Bellewaerde)