Une boulangère de Leers-Nord pousse un gros coup de gueule : «on préfère manger de la m... que de sauver l'artisanat»

J.K.

Barbara Lamon et Grégory Crépel ont repris il y a 14 ans la boulangerie « La Boul’ de Pât’ » située au cœur du village de Leers-Nord. Tous les deux aiment les produits frais et envoient valser les représentants qui veulent leur vendre « de la m… » comme l’aurait hurlé Jean-Pierre Coffe. De plus, le couple doit également se battre au quotidien contre les industriels qui bradent les prix et la qualité… Un combat inégal !