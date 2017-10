Les iPhone 8 Plus se déforment et deviennent inutilisables! La batterie une nouvelle fois en cause

Après les batteries Samsung qui explosaient ou Wiko qui se vidaient en moins de 20 minutes, c’est autour de celles de l’iPhone 8 Plus d’être pointées du doigt. Ces petits boîtiers continuent donc de faire des misères aux constructeurs de smartphones.

Aux quatre coins du globe, de plus en plus d’utilisateurs se plaignent que la batterie de leur tout nouvel iPhone 8 gonfle. Pour la plupart, une légère boursouflure est ressentie sur la face arrière. La situation est plus critique pour une petite poignée d’entre eux. Certains fans de la marque ont vu leur téléphone se déformer… voire s’ouvrir sous la pression. Cela a rendu leur appareil totalement inutilisable.

> Pour l’instant, cinq plaintes pour smartphone défectueux ont été répertoriées un peu partout dans le monde.

> Le remplacement est-il gratuit?