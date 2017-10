Eden Hazard avant Belgique – Chypre: "Nous voulons battre le record de buts de l'Allemagne"

Les Diables rouges ont inscrit 39 buts en 9 rencontres de qualifications au Mondial 2018. S’ils marquent à quatre reprises lors de l’ultime rencontre face à Chypre, la Belgique égalera le score de l’Allemagne. Et s’ils réalisent au minimum un score de forfait, elle le dépassera. « On y pense » a avoué Eden Hazard en conférence de presse, ce lundi en fin de journée. « Nous souhaitons battre ce record », a-t-il ajouté.

Il faudra donc effectuer les bons choix face à Chypre. « Collectivement, on a parfois des difficultés à se trouver et à se comprendre. Mais nous faisons toujours de notre mieux et ce sera à nouveau le cas ce mardi soir ».