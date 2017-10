La commission d'enquête sur les attentats terroristes veut sortir la Grande Mosquée du giron de l'Arabie saoudite

Belga

La commission d’enquête sur les attentats terroristes recommande unanimement au gouvernement de mettre un terme à la convention qui en 1969 a confié la Grande Mosquée du Cinquantenaire à l’Arabie saoudite. Elle propose d’en confier la gestion à une nouvelle entité impliquant l’Exécutif des musulmans de Belgique et «l’ensemble des sensibilités et courants caractérisant l’islam et les musulmans de Belgique».