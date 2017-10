Arnaque, menaces, harcèlement: le site Spaarcodes.nl prêt à tout pour prendre votre argent

Soyez vigilants ! Le site spaarcodes.nl vous propose un abonnement à 89 €. Il vous permettrait de recevoir régulièrement des bons de réductions pour faire des achats en ligne. Mais il s’agit d’une arnaque.

RTL Info nous raconte l’histoire d’Audrey, 31 ans de Charleroi, qui a été victime de cette fraude. Un télévendeur l’a appelé une première fois pour lui proposer cette fameuse offre qu’elle a refusée. Mais ils sont rapidement revenus à la charge : « C’était jusqu’à deux ou trois fois par semaine. À un moment, j’ai été choquée par ce que j’ai entendu, ils avaient réussi à avoir mon adresse postale, mon adresse e-mail ». Le site a donc réussi à obtenir les informations d’Audrey sur Internet afin de faire pression sur elle. Faites toujours attention aux sites auxquels vous fournissez des données personnelles. Mais les escrocs ne se sont pas arrêtés à ces intimidations.

Des appels incessants aux mails de menace

Après les appels, les cibles de ce site commencent à recevoir des e-mails, contenant des informations de plus en plus précises. Ils ont pour but de faire croire aux victimes qu’elles ont accepté l’offre téléphonique et qu’ils doivent désormais payer ce fameux abonnement. Audrey y a répondu, disant qu’elle souhaitait qu’on la laisse tranquille. Ensuite, d’autres mails ont commencé à remplir sa boîte, mais d’une autre source : « Mediation Agency BV ». Cette soi-disant agence de recouvrement annonce qu’elle engagera des poursuites judiciaires. « Ils menacent de m’envoyer les huissiers alors que je ne me suis jamais inscrite… » raconte la jeune victime.

À l’heure actuelle, les appels continuent chez Audrey, mais elle ne cède pas. Le SPF Économie lui a recommandé de porter plainte. « Je veux surtout prévenir les autres personnes car cette arnaque prend beaucoup trop d’ampleur », dit-elle, pour ne pas que d’autres victimes payent pour être débarrassés de ce calvaire.