Mouscron: 90 grévistes ont bloqué le CAM ce mardi matin

Ce mardi 10 octobre au matin, les grévistes de la FGTB se trouvaient devant le Centre Administratif de Mouscron pour revendiquer contre les décisions fédérales sur la pénibilité du travail, les pensions et d’autres problèmes pour les travailleurs, comme le licenciement contractuel plus facile pour les entreprises. « Nous avons pris contact avec la direction de la Commune et ils ont été compréhensifs », confiait Jean-Claude Cuppens, responsable de la coordination durant cette manifestation. Si cette action se voulait symbolique, les syndicats voulaient surtout montrer leur soutien et leur solidarité envers les salariés. « Ces décisions font peur. Par exemple, le fédérale veut supprimer la pension pour inaptitude physique, le système d’interruption de carrière et a promis du changement pour les métiers pénibles, mais les effets ne sont pas encore visibles », réagit Jean-Claude. La bourgmestre Brigitte Aubert, présente sur place, confiait chercher le juste milieu dans son approche avec les travailleurs. « Quand nous prenons une décision, il est important de considérer tout le monde de la même manière et d’écouter les demandes de chacun ».

Réouverture à 13h30

Les portes d’entrée avant et arrière du CAM ont été bloquées durant toute la matinée. « Nous sommes arrivés très tôt ce matin, bien avant l’arrivée des premiers travailleurs », détaille Jean-Claude Cuppens. Ainsi, les employés de la ville n’ont pas pu travailler, pour des raisons de sécurité. Mais ils ont pu revenir en début d’après-midi, lorsque les grévistes sont repartis. « Nous avons levé les piquets à 13h30 », expliquait Jean-Claude Cuppens. Ainsi, les employés de la ville qui n’ont pas pu entrer au CAM le matin étaient annotés comme étant empêchés de travailler. Durant l’après-midi, ils ont pu rejoindre leurs Services et reprendre le travail. « Les riverains n’ont pu rentrer dans le bâtiment que si le personnel était suffisamment présent dans les différents étages, pour des raisons de sécurité évidente », expliquait la bourgmestre Brigitte Aubert.