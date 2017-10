Perquisitions à Bruxelles dans le cadre de l'enquête liée aux attentats du 22 mars ce lundi soir: quatre arrestations

Le parquet fédéral confirme ce mardi midi qu’une dizaine de perquisitions ont été menées lundi en région bruxelloise dans le cadre du dossier ouvert à la suite des attentats de Bruxelles et Zaventem.

Une perquisition a été menée lundi matin au magasin Brico de l’avenue de Stalingrad à Bruxelles et une autre dans une salle de stockage à la gare du Midi, selon une information diffusée mardi par le quotidien La Dernière Heure (DH). Le parquet précise que plusieurs personnes ont été privées de liberté et emmenées pour audition approfondie. Les juges d’instruction spécialisés en matière de terrorisme en charge du dossier décideront dans les prochaines heures de leur inculpation éventuelle et de leur maintien éventuel en détention.

La perquisition au Brico visait, selon la DH, à découvrir la quantité et le prix de l’acétone acheté pour la fabrication de l’explosif TATP, utilisé lors des attentats du 22 mars.

Le parquet fédéral ne souhaite communiquer aucune information supplémentaire à ce stade, dans l’intérêt de l’enquête.