Météo: des nuages et du vent ce mardi mais... un beau week-end d'arrière-saison approche

Le vent sera modéré à parfois assez fort à la Côte de secteur ouest à sud-ouest avec des rafales autour de 40 ou 45 km/h, selon les prévisions de l’IRM.

Mardi soir et la nuit suivante, les champs nuageux resteront dominants et pourront encore donner lieu à quelques faibles précipitations, essentiellement à la Côte. Les minima se situeront entre 8 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 12 et 15 degrés ailleurs. Le vent de sud -ouest sera généralement modéré dans l’intérieur des terres, et modéré à assez fort au littoral.

Mercredi, les champs nuageux seront encore nombreux et pourront à nouveau donner lieu à quelques bruines en Ardenne. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 50 km/h.

Jeudi, la nébulosité sera abondante et un peu de pluie ou quelques averses pourront éclater, surtout sur l’est du pays. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés sous un vent d’abord modéré puis faible de secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi, les nuages seront encore majoritaires en matinée, puis le soleil finira par s’imposer dans le courant de l’après midi. Il fera sec et plus doux, avec des maxima proches de 19 degrés dans le centre.

Le week-end s’annonce ensoleillé, calme et assez chaud. Les températures atteindront les 20 ou 21 degrés dans le centre durant ces deux journées.