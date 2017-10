Alberto Cirio et la communauté italienne choquée par ces dizaines de poubelles entreposées sous la plaque commémorative du drame du Heysel

Le cliché a été pris il y a une dizaine de jours. On y voit plusieurs poubelles en dessous de la plaque commémorative du drame du Heysel, qui avait fait 39 morts et 454 blessés le 25 mai 1985, lors du match de Coupe d’Europe opposant Liverpool à la Juventus de Turin. « Non seulement c’est inconvenant, mais je pense que c’est un manque de respect envers les victimes et leurs familles », s’indigne Alberto Cirio, un eurodéputé qui s’est exprimé dans le journal italien, La Repubblica.

C’est d’ailleurs lui qui avait organisé les deux dernières cérémonies d’hommage.

+ Qu’en sera-t-il de cette plaque si le stade vient à être détruit ?