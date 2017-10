Charles Michel: «Les gens n'attendent de nous qu'une chose: que nous gouvernions, gouvernions et encore gouvernions»

«Nous entrons dans notre quatrième année de gouvernement, un moment charnière. L’an prochain, il y aura des élections (le scrutin communal d’octobre, ndlr). Mais il reste 18 mois avant la fin de la législature. Et ma conviction est claire. Les gens n’attendent de nous qu’une chose: que nous gouvernions, gouvernions et encore gouvernions. Nous continuerons à gouverner, jusqu’au dernier jour et à la dernière minute. Le moteur de la réforme ne peut pas s’arrêter», a expliqué M. Michel.

«On peut soit le repli sur soi, soit s’engager vers la coopération et l’ouverture. Nous croyons dans le multilatéralisme. Mais le dialogue requiert du temps. Il frustre parfois. Mais le courage est requis pour négocier, concéder sans renoncer. La sécurité doit être centrale. Notre engagement dans l’OTAN reste central. Une défense européenne doit devenir réelle. 500 de nos militaires sont loin de leurs familles dans le monde. Je pense aussi aux hommes et femmes dans les rues pour notre sécurité, nous les remercions». Enchaîne-t-il dans un tonnerre d’applaudissements.

Le chef du gouvernement a passé en revue les réalisations de son gouvernement entré en fonction en octobre 2014. Il s’est félicité de la création d’emplois – 130.000 emplois en trois ans- contestant au passage qu’il s’agisse d’emplois précaires. «C’est faux!», s’est-il exclamé. «Entre fin 2015 et fin 2016, le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 60.491 unités (…) Jobs, jobs, jobs, c’est une réalité jour après jour.»

Les mois qui viennent seront consacrés à la mise en œuvre de l’accord budgétaire de l’été et à la poursuite d’une série de réformes, en particulier dans les pensions. Le climat social demeure tendu. Le gouvernement entend toujours donner sa place à la concertation sociale. «Mais si la concertation ne donne pas de résultat, il appartient au gouvernement de trancher», a précisé M. Michel, profitant de l’occasion pour dénoncer la grève des services publics organisée mardi par le syndicat socialiste.

Le climat politique est lui aussi souvent explosif. La crise migratoire a exposé le gouvernement à de nombreuses critiques, parfois très vives à l’égard de certains de ses membres, en particulier le secrétaire d’Etat Theo Francken. Le premier ministre a lancé à un appel à la sérénité.

«Les reproches ad hominem sont devenus la nouvelle norme. Les comparaisons faites trop souvent avec le nazisme ou des génocides sont mauvaises pour la crédibilité de la démocratie. Il est de la responsabilité de tout un chacun de préserver la sérénité de nos débats. Nous pouvons avoir des avis différents mais dépassons les injures, les mensonges ou la désinformation», a-t-il dit.

Pendant ce temps-là:

Par rapport à la grève de ce mardi, le premier ministre s’est insurgé: «La priorité c’est le service au naveteurs. Le temps des gares sanctuaire est révolu. Sécurité, propreté et ponctualité. Aussi, nous n’acceptons plus que des étudiants ou travailleurs soient pris en hôtage en cas de grève. Nous allons concrétiser le service minimum. la technologuie offre les outils du futur pour faciliter la mobilité plus verte, partagée et connectée. la révolution digitale est en marche et transforme la société».