Dumping social: les syndicats du transport belges ouvrent un bureau permanent en Roumanie

De cette manière, ces organisations espèrent pouvoir lutter plus efficacement contre cet «esclavage moderne» et le recours important à des chauffeurs roumains. «Il s’agit d’une primeur. Pour la première fois, des syndicats occidentaux auront un point de contact direct dans un pays d’Europe de l’Est», explique John Reynaert, secrétaire fédéral adjoint de l’organisation socialiste.

L’UBT-FGTB collabore depuis de nombreuses années avec son pendant roumain SLT. Ensemble avec la CSC Transcom, des syndicats suédois et danois et la Fédération européenne des travailleurs du transport (ETF), elle va soutenir financièrement et logistiquement l’organisation roumaine. Celle-ci ouvrira par exemple vendredi un bureau permanent dans la ville de Targu Mures, dans la région d’où partent des dizaines de milliers de chauffeurs pour rouler en Europe de l’Ouest.

Trois personnes y travailleront pour SLT, explique John Reynaert. «Pour le moment, nous soutenons encore financièrement le bureau mais le but est qu’il devienne indépendant à terme», poursuit le secrétaire fédéral adjoint. Le syndicat roumain dispose par ailleurs d’un bureau à Bucarest.

D’après l’UBT-FGTB, «des dizaines de milliers de chauffeurs roumains parcourent actuellement nos routes pour le compte de transporteurs ouest-européens qui ont créé quelque part en Europe orientale une firme (boîte aux lettres). Ces chauffeurs sont contraints de travailler et de vivre comme des nomades dans la cabine de leur camion pour un salaire de misère», fustige le syndicat socialiste.

En traversant l’Europe dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes souffrent parfois de problèmes de santé. Elles reçoivent des ordres de leur employeurs souvent en conflit avec la loi, passent des mois à vivre et à travailler dans leurs camions et sont soumises à des contrôles et sanctions sévères, énumère l’ETF. Il sera désormais possible de leur venir en aide et de leur permettre de faire un meilleur usage de leurs droits.

Toutes ces organisations mettront ainsi des ressources à disposition pour aider les chauffeurs syndiqués lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes pendant leurs missions à l’étranger ou au niveau de leurs relations avec leur employeur, détaille la CSC Transcom. D’après elle, cette coopération apportera plus de bien-être, de sécurité dans l’exercice de leur tâche aux chauffeurs syndiqués, qu’ils soient en Belgique, au Danemark ou en Suède.

Avec ce projet, les chauffeurs roumains seront mieux défendus et ainsi ne seront plus discriminés quand ils travailleront dans ces trois pays, assure Roberto Parrillo, président du secteur Route de l’ETF et responsable général du secteur Transport routier et Logistique du syndicat chrétien belge. «C’est en organisant les syndicats sur place aujourd’hui en Roumanie que nous construirons une Europe sociale», estime-t-il.

«Souvent, ces chauffeurs ne parlent que le roumain. Grâce à la collaboration avec SLT, il sera également possible de les atteindre et de recueillir davantage d’informations», espère encore John Reynaert. L’objectif est également que l’organisation roumaine informe les syndicats belges de problèmes avec certaines entreprises, qu’ils pourront alors dénoncer au point de contact pour la fraude sociale.