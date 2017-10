La pension complémentaire concerne désormais 71.000 personnes de plus qu'en 2016

Cette année, 71.000 personnes de plus qu’en 2016 ont une pension complémentaire, indique mardi Sigedis, l’ASBL gérant les données sociales liées à une carrière, après les mises à jour annuelles en la matière dans la banque de données des pensions complémentaires (DB2P).

Près de 3,65 millions de personnes ont désormais un dossier sur le site mypension.be/ma pension complémentaire, comparé à 3,58 millions l’an dernier, soit une augmentation de 2%.

Sigedis observe en outre une hausse de 3% de comptes: 6,7 millions en 2017 contre 6,49 millions en 2016. Le cumul de toutes les réserves de pension a augmenté de près de 5%, jusqu’à 75 milliards d’euros, pour quasiment 72 milliards il y a un an.

Chaque année, les organismes déclarants (fonds de pension et assureurs) sont obligés de déclarer l’état des comptes et les droits constitués (situation au 1er janvier de l’année de déclaration) de leurs affiliés à la banque de données DB2P.

L’ASBL Sigedis envoie ensuite à tous les affiliés une mise à jour de leur dossier de pension complémentaire via e-Box et mypension.be. Ceux qui ont enregistré leur adresse e-mail sur ces plateformes y reçoivent alors également un message de cette mise à jour. L’an dernier, 12% de tous les affiliés ont pu être notifiés de cette manière et l’association espère en atteindre 450.000 de cette façon en 2017.