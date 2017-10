Elections à Jurbise: le cdH ne sait pas encore

Dans notre édition de ce samedi 7 octobre, consacrée à la commune de Jurbise à un an des élections communales, nous vous expliquions que l’opposition ferait front commun face à la liste de la bourgmestre. Le cdH tient à préciser qu’il ne soutient pas sa militante Caroline Morcrette dans cette démarche. Le cdH de Jurbise ne parle donc plus d’une seule et même voix.

La section locale cdH de Jurbise tient à préciser qu’elle ne soutient pas sa militante Caroline Morcrette dans sa démarche. Le cdH explique qu’il s’agit d’une initiative personnelle et qu’il ne faut pas associer le cdH dans sa totalité. « Dans l’état actuel des choses, le cdH de Jurbise n’a pas l’intention de « se liguer contre » la majorité ».

La section locale n’a pas encore pris de décision et explique discuter avec tous les partis! «Nous ne savons pas encore, rien n’est encore décidé, toutes les discussions sont encore ouvertes, précise Jean-Michel Bruyelle, président de la section, qui n’avait pas répondu à nos appels jusque-là.

Soit nous ferons une liste seuls, soit nous irons avec la liste de la bourgmestre, soit nous rejoindrons Caroline Morcrette sur la liste d’opposition.»

J. Galant pas partante

De son côté, Caroline Morcrette confirme qu’elle est bien humaniste, que c’est bien une démarche personnelle et qu’elle continuera sur la liste d’opposition même s’il y a une liste cdH créée sur la commune. Bref, une chose est sûre, le cdH de Jurbise ne parle plus d’une seule et même voix.

Nous avons, du coup, contacté la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, pour savoir ce qu’il en était. Elle ne trouve pas la situation «très sérieuse».

Et d’expliquer: « Carlo Di Antonio m’en a effectivement parlé quand on s’est vu au parlement, mais ce n’est pas une demande officielle. Maintenant, ma liste est quasi constituée. Je me vois mal prendre des membres du cdH dans l’état actuel des choses, sans en plus en avoir référé à mon groupe... »

Concrètement, la bourgmestre n’a pas envie de faire marche arrière avec certains de ses candidats pour favoriser des humanistes.