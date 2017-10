La caserne d'Antoing devra se contenter de pompiers volontaires

À la demande du Collège communal de Brunehaut, le président et le commandant de la zone de secours de Wapi sont venus expliquer au conseil communal les impacts, pour la commune frontalière, des changements en cours à la caserne d’Antoing. Olivier Lowagie et Paul-Olivier Delannois ont voulu rassurer : « La population est même mieux couverte qu’avant ». L’opposition IC n’est pas du même avis !

Il n’y a plus de pompiers professionnels à la caserne d’Antoing depuis le 2 octobre. Comme nous vous l’annoncions précédemment, les hommes ont été transférés au service incendie de Péruwelz et la caserne d’Antoing ne tourne désormais plus qu’avec des volontaires. Ce sont eux qui sont donc désormais en charge de l’ambulance stationnée dans le Pays blanc.