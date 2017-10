Ecolo et MR veulent poser des questions d'actualité au conseil communal de Mons

Rédaction en ligne

Charlotte De Jaer (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) auraient aimé parler au conseil communal de ce mercredi du report de l’exposition de David LaChapelle et de l’effondrement survenu dans le piétonnier. Mais selon le règlement d’ordre intérieur du conseil, les conseillers communaux doivent remettre leurs questions et interventions au plus tard cinq jours avant la date du conseil. Les deux membres de l’opposition proposent donc que des questions d’actualité soient organisées lors de chaque conseil.