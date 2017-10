Journée d'action syndicale contre le gouvernement: 118 kms de bouchons cumulés sur les routes, circulation ferroviaire perturbée entre Bruxelles et Mons, TEC au ralenti

Routes

Au total, 118 kilomètres d’embouteillages cumulés sont enregistrés en Belgique, principalement à Bruxelles et Anvers, selon Touring Mobilis.

Trains

La circulation ferroviaire est fortement perturbée sur la ligne Bruxelles-Mons à l’heure de pointe en raison d’une sous-explotation de la cabine de signalisation de Mons, prévient Infrabel. «On ne peut garantir qu’un train par heure. La situation sera donc difficile pour les navetteurs», souligne le gestionnaire du réseau. Les cabines de Flémalle-Haute, Visé et Quévy ont également été fermées mardi pour cause de personnel gréviste répondant à l’appel de la CGSP.

Selon les dernières informations disponibles, 51% des trains ont circulé dans le pays entre 14h00 et 15h00. Le mouvement de grève est un peu plus marqué en Wallonie (46% des trajets assurés) qu’en Flandre (55%), a fait savoir Infrabel. Sur les lignes Namur-Liège et Courtrai-Bruges, aucun convoi n’a circulé durant ce créneau horaire. Etaient également impactées les lignes Charleroi-Mons (20% de la circulation assurée), Mons-Bruxelles (30%), Tournai-Bruxelles (38%), Ostende-Bruxelles (38%), Anvers-Gand (40%) et Liège-Louvain-Bruxelles (41%). La liaison vers l’aéroport de Zaventem est également fortement perturbée (39%). Sur les autres axes, entre 50% et 100% des trains roulent selon les endroits.

Durant la journée, quelques actes isolés d’intrusions sur les voies ont été signalés en Wallonie et à Bruxelles, et plus particulièrement à Hamoir, Braine-le-Comte ou encore Forest, avait indiqué plus tôt mardi le gestionnaire du réseau ferroviaire. Ces intrusions ont toutefois eu peu de répercussions sur le trafic. «Infrabel a immédiatement réagi en envoyant des huissiers de justice, comme l’ont autorisé les tribunaux en accordant des requêtes unilatérales afin de garantir la sécurité ferroviaire, ainsi que celle des manifestants.»

TEC

Le trafic des bus et des métros en Wallonie était toujours fortement perturbé mardi en début d’heure de pointe en raison de la grève décrétée par la CGSP, indique le TEC dans un communiqué.

A Charleroi, seules les lignes 109a et 365 roulent actuellement normalement. Un à deux bus circulent également sur les lignes A, 41, 43, 67 et 71. Les métros sont, quant à eux, à l’arrêt.

Même constat à Liège et dans le Borinage, où tout est au point mort. Du côté de Mons, 20% des services sont assurés, contre 74% dans le Hainaut occidental et seulement 4% dans le Centre.

Dans le Brabant wallon, 65% des trajets sont desservis, contre 20% en province de Namur et 60% en province de Luxembourg.