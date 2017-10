Boussu: besoin de figurants pour un film sur Frank Vandenbroucke !

L’entité de Boussu se transformera en décor de cinéma à la fin du mois d’octobre. L’équipe du tournage du film « Un Ange » y déposera ses valises. Réalisée par Koen Mortier, cette production retracera les dernières 24 heures du cycliste Frank Vandenbroucke. Pour rappel, l’ancien vainqueur de la course Liège-Bastogne-Liège est décédé en 2009 au Sénégal. Jérémie Renier, connu notamment pour son interprétation de Claude François dans le film « Cloclo », endossera le rôle principal.

Les habitants de Boussu et de ses alentours auront l’opportunité de participer au tournage du long-métrage. La commune a en effet publié une annonce de la production. Elle recherche activement des figurants pour l’une des scènes du film. Selon le service de la culture, Koen Mortier et son équipe ont besoin de 300 personnes. Le tournage est prévu le vendredi 27 octobre de 9h à 12h. Les participants recevront 15€ en guise de défraiement. Les intéressés peuvent obtenir davantage d’informations via cette adresse mail : unangefiguration@gmail.com.