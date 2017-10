Le CSA a reçu quatre plaintes concernant l’émission de télé-réalité «Mariés au premier regard». Le secrétariat d’instruction, son service en charge du traitement des plaintes, a ouvert une enquête car il estime que ce programme pourrait contenir du placement de produit non identifié comme tel.

Le placement de produit est une technique de communication commerciale qui consiste à insérer un produit, un service ou une marque directement dans un programme. En Fédération Wallonie-Bruxelles, cette technique est autorisée depuis 2009 notamment dans les émissions de divertissement. Mais les téléspectateurs doivent toujours être avertis de la présence de placement de produit, une règle qui s’impose sur tout le territoire de l’Union européenne en vertu d’une directive.

L’émission «Mariés au premier regard» ne contient aucun avertissement quant à la présence de placement de produit, malgré l’apparition à l’antenne d’enseignes commerciales. RTL Belgium refuse de dire si ces insertions poursuivent un but publicitaire. «Réagir sur le fond serait donner raison au CSA alors que, pour ce qui concerne la télévision, nous n’avons aucun lien avec lui», commente Christopher Barzal, directeur des marques et de la communication de RTL Belgium.

Depuis 2005, RTL Belgium considère que ses chaînes télévisées (RTL-TVI, Club RTL et la plus récente Plug RTL) sont éditées depuis le siège de sa maison-mère luxembourgeoise, et que le CSA n’a donc aucune autorité à leur égard. Après une décision défavorable du Conseil d’Etat, le CSA avait accepté de transférer au Luxembourg les plaintes concernant ces chaînes. En juin dernier, il a cependant décidé de repartir à l’offensive et de se comporter à nouveau comme le régulateur compétent.