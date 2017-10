Anvers: début du procès de cinq membres du groupe salafiste «Way of Life» mercredi

Anouar C. et Abdellah E. B. composaient le noyau dur de «Way of Life», un groupe salafiste qui organisait notamment des prêches de rue et essayait de recruter des jeunes sans toutefois rencontrer le même succès que Sharia4Belgium.

Lorsque Hicham C., le frère aîné d’Anouar et ancien membre de Sharia4Belgium, était parti en Syrie, Anouar C. avait tenté de le rejoindre à deux reprises, en vain. Les tentatives d’Ahmad C. et de Jawad O. avaient également échoué.

Khalid E. A. avait lui réussi à gagner la Syrie, en compagnie de sa femme et de ses deux enfants. Ils étaient revenus en Belgique à l’automne 2015.

Anouar C. et Khalid E. A. avaient été condamnés en première instance à cinq ans de prison. Ahmad C. avait écopé de quatre ans et Jawad O. de 54 mois. Ils ont fait appel de ces condamnations.

Abdellah E. B. avait quant à lui été acquitté mais le ministère public a interjeté appel.