Boussu: vers un troisième mayorat pour le socialiste Jean-Claude Debiève

Notre grande opération «A un an élections» fait une halte du côté de Boussu. Le bourgmestre sortant Jean-Claude Debiève devrait y briguer un troisième mandat. Il tiendra normalement la tête de liste PS pour les communales de 2018. « Je reste en tout cas à la disposition de mon groupe, » assure Jean-Claude Debiève.

Ces derniers mois, le maïeur socialiste, âgé de 72 ans, a connu quelques ennuis de santé. Il a notamment dû subir une opération à l’épaule. Mais le premier boussutois n’en est pas moins déterminé à rempiler pour six années supplémentaires. « Il y a toute une série de projets en cours. Ma volonté est de poursuivre le développement de ma commune au profit des citoyens et de préparer quelqu’un pour me succéder, » souligne-t-il.

Une coalition PS-ECOLO est-elle à nouveau possible? Quels seront les autres forces politiques présentes aux communales de 2018? Y’aura-t-il une liste PTB? Toutes les réponses à ces questions dans notre dossier.

Jean-Claude Debiève est connu pour son franc-parler. Nous l’avons donc mis à l’épreuve dans notre interview « dilemme ». Que choisira-t-il : mayorat ou colombophilie ? Giovanna Corda ou Domenico Pardo ? Elio Di Rupo ou Nicolas Martin ? La réponse en vidéo :