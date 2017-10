Vacances de Toussaint: voici les destinations préférées des Belges

Le 27 octobre… début des vacances et aucune envie de grisaille. Chez les tour-opérateurs, on se frotte les mains, les réservations sont déjà plus importantes que l’année précédente à la même époque. Au menu : le soleil, les city-trips… et les parcs d’attractions

« Davantage de Belges partiront cette année par rapport aux vacances de Toussaint 2016. Et ce n’est pas encore fini car nous sommes en pleine période des last minutes et il y a encore de bonnes affaires à faire », nous dit d’emblée Sarah Saucin pour TUI.

Chez les tour-opérateurs, une même constatation : un pays est indétrônable, par n’importe quelle saison, c’est la destination favorite de nos compatriotes. Il représente à lui seul la moitié des réservations.

> En hiver, le Belge recherche une garantie de chaleur et de soleil et privilégie un certain type de vacances.

> D’autres pays ont également la cote auprès des Belges.